Ще 680 окупантів, 3 ППО та інша техніка: втрати ворога на 3 січня

3 січня 2024, 07:58
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати колосальних втрат ворогу в особовому складі та техніці. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 680 окупантів.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 361 500 особового складу. Варто додати, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.

Зверніть увагу У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Актуальна статистика втрат Росії

  • Особового складу – близько 361 500 (+680),
  • танків – 5990 (+0),
  • бойових броньованих машин – 11107 (+7),
  • артилерійських систем – 8546 (+15),
  • РСЗВ – 945 (+0),
  • засобів ППО – 629 (+3),
  • літаків – 329 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
  • крилатих ракет – 1783 (+73),
  • кораблів /катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26),
  • спеціальної техніки – 1298 (+14).

Втрати агресора / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські захисники знищили найсучаснішу російську РЛС

  • Ввечері 2 січня в ССО повідомили, що воїни знищили ворожий комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ".
  • Його наші захисники виявили під час ведення розвідки на Південному напрямку.
  • Далі оператори ССО разом підрозділом Сил оборонискоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS. 
  • Цікаво, що "Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, що використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. 
Автор: Юлія Муріна, Анжеліка Байбак