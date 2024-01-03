Ще 680 окупантів, 3 ППО та інша техніка: втрати ворога на 3 січня
3 січня 2024, 07:58Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують завдавати колосальних втрат ворогу в особовому складі та техніці. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 680 окупантів.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 361 500 особового складу. Варто додати, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальна статистика втрат Росії
- Особового складу – близько 361 500 (+680),
- танків – 5990 (+0),
- бойових броньованих машин – 11107 (+7),
- артилерійських систем – 8546 (+15),
- РСЗВ – 945 (+0),
- засобів ППО – 629 (+3),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
- крилатих ракет – 1783 (+73),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26),
- спеціальної техніки – 1298 (+14).
Українські захисники знищили найсучаснішу російську РЛС
- Ввечері 2 січня в ССО повідомили, що воїни знищили ворожий комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ".
- Його наші захисники виявили під час ведення розвідки на Південному напрямку.
- Далі оператори ССО разом підрозділом Сил оборонискоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS.
- Цікаво, що "Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, що використовують для розвідки вогневих позицій артилерії.