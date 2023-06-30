Понад 500 окупантів мінуснули ЗСУ: втрати ворога за 30 червня

Українські воїни щодня наближають нашу перемогу, ліквідовуючи ворогів. Лише за минулу добу Сили оборони знищили 560 загарбників.

Водночас додамо, що з 24 лютого 2022 року російська армія скоротилась на 228 340 осіб. Однак ці дані не є точними, оскільки активні бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

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Втрати Росії у техніці

танків – 4041 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 7863 (+6) одиниць,

артилерійських систем – 4127 (+11) одиниць,

РСЗВ – 630 (+3) одиниці,

засоби ППО – 389 (+1) одиниця,

літаків – 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 308 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6) одиниць,

крилаті ракети – 1261 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) одиниць,

спеціальна техніка – 569 (+0 одиниць).



Втрати ворога станом на 30 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ