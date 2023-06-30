Понад 500 окупантів мінуснули ЗСУ: втрати ворога за 30 червня

30 червня 2023, 08:04
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські воїни щодня наближають нашу перемогу, ліквідовуючи ворогів. Лише за минулу добу Сили оборони знищили 560 загарбників.

Водночас додамо, що з 24 лютого 2022 року російська армія скоротилась на 228 340 осіб. Однак ці дані не є точними, оскільки активні бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

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Втрати Росії у техніці

  • танків – 4041 (+3) одиниці,
  • бойових броньованих машин – 7863 (+6) одиниць,
  • артилерійських систем – 4127 (+11) одиниць,
  • РСЗВ – 630 (+3) одиниці,
  • засоби ППО – 389 (+1) одиниця,
  • літаків – 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 308 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6) одиниць,
  • крилаті ракети – 1261 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) одиниць,
  • спеціальна техніка – 569 (+0 одиниць).


Втрати ворога станом на 30 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Увага! Український військовий, головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус опублікував красномовне відео з фронту, на кадрах захоплений танк із ворожою символікою. Він підписав відео "Контрнаступ йде успішно".
Автор: Анна Романюк