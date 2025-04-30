Знищили понад 1000 окупантів та сотні техніки: втрати ворога на 30 квітня

Українські військові продовжують стримувати російський наступ по усій лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби втрати окупантів серед особового складу сягнули 1100.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати росіян у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 951 960 (+1100) осіб,

танків – 10 729 (+1),

бойових броньованих машин – 22 353 (+1),

артилерійських систем – 27 091 (+11),

РСЗВ – 1 373 (+0),

засобів ППО – 1 145 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 289 (+112),

крилатих ракет – 3 196 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 611 (+179),

спеціальної техніки – 3 869 (+9).

Втрати Росії у війні на 30 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України. Йому доповіли про ліквідацію осіб з вищого командного складу російських збройних сил.