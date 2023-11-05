Майже 1000 окупантів, ППО, артилерія та танки: шалені втрати ворога 5 листопада
5 листопада 2023, 07:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не полишає спроб захопити Україну і навіть величезні втрати не зупиняють Кремль. Тільки за минулу добу вороги втратили 990 одиниць особового складу.
Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
Дивіться також Міноборони Росії підтвердило удар крилатими ракетами по кораблю у Керчі
Які втрати ворога на фронті
- особового складу – орієнтовно 305 090 (+990);
- танків – 5 284 (+8);
- бойових броньованих машин – 9953 (+14);
- артилерійських систем – 7 375 (+12);
- РСЗВ – 867 (+6);
- засобів ППО – 570 (+2);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0);
- крилаті ракети – 1 554 (+3);
- кораблів /катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 730 (+14);
- спеціальної техніки – 1047 (+9).
Втрати ворога 5 листопада 2023 року
Україна вдарила по російському кораблі в Криму
- Збройні Сили України 4 листопада атакували суднобудівний завод "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Спочатку росіяни тільки говорили про роботу ППО, проте згодом російське Міноборони визнало, що ЗСУ пошкодили корабель, що перебував на заводі.
- Вороги не сказали, про який саме корабель мовиться та яких пошкоджень він зазнав. Проте джерела 24 Каналу розповіли, що наші військові вразили корабель типу "Каракурт" – він носій небезпечних ракет типу "Калібр".
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворожий корабель ще навіть не брав участі в плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну.
- 5 листопада командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук підтвердив, що ворожий корабель пішов услід за "Москвою". Він підтвердив, що у місці атаки ЗСУ стояв один з найсучасніших ворожих кораблів, який ніс крилаті ракети типу "Калібр".