Понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 6 серпня
6 серпня 2024, 07:53Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не відмовилася від своїх загарбницьких планів в Україні та продовжує наступати. Сили оборони стримують ворожі війська та дають гідну відсіч.
Лише за минулу добу було ліквідовано 1050 окупантів. Водночас загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 585 140 осіб.
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Скільки бійців та техніки втратила Росія
- танків – 8 421 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 16 294 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 16 384 (+39) одиниць;
- РСЗВ – 1 138 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 910 (+0) одиниці;
- літаків – 365 (+0) одиниці;
- гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36) одиниці;
- крилатих ракет – 2 420 (+6) одиниці;
- кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів – 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) одиниць;
- спеціальної техніки – 2 738 (+1) одиниць.
Втрати ворога станом на 6 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ