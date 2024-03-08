Ліквідовано 880 окупантів та 170 одиниць техніки: втрати ворога на 8 березня

ЗСУ продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Зокрема, за минулу добу українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати ще 880 окупантів.

Станом на ранок 8 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 422 тисячі російських загарбників. Також на металобрухт було перетворено тисячі одиниць ворожої техніки.

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Які втрати у ворога

За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – 422310 (+880) осіб;

танків – 6706 (+11);

бойових броньованих машин – 12798 (+19);

артилерійських систем – 10375 (+25);

РСЗВ – 1011 (+2);

засобів ППО – 704 (+3);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35);

крилатих ракет – 1919 (+0);

кораблів та катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66);

спеціальної техніки – 1656 (+9);



Втрати ворога / інфографіка Генштабу

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