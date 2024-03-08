Ліквідовано 880 окупантів та 170 одиниць техніки: втрати ворога на 8 березня

8 березня 2024, 08:01
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Джерело:

Генштаб

ЗСУ продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Зокрема, за минулу добу українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати ще 880 окупантів.

Станом на ранок 8 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 422 тисячі російських загарбників. Також на металобрухт було перетворено тисячі одиниць ворожої техніки.

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Які втрати у ворога

За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

  • особового складу – 422310 (+880) осіб;
  • танків – 6706 (+11);
  • бойових броньованих машин – 12798 (+19);
  • артилерійських систем – 10375 (+25);
  • РСЗВ – 1011 (+2);
  • засобів ППО – 704 (+3);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35);
  • крилатих ракет – 1919 (+0);
  • кораблів та катерів – 26 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66);
  • спеціальної техніки – 1656 (+9);


Втрати ворога / інфографіка Генштабу

Окупанти випустили вночі по Україні 37 "Шахедів"

  • В ніч на 8 березня російські війська випустили по Україні 37 ударних безпілотників типу "Шахед". Силам оборони вдалося збити 33 ударних БпЛА.
  • Також російські війська застосували для атаки півдня та сходу України одну зенітну керовану ракету С-300 та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
  • Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ворог атакував Одещину протягом трьох годин. У результаті успішних заходів вдалося ліквідувати два "Шахеди" на Херсонщині та Миколаївщині, вісім – на Кіровоградщині та вісімнадцять – в Одеській області. Проте, на жаль, не вдалося уникнути пошкоджень. В Білгород-Дністровському районі був пошкоджений об'єкт інфраструктури, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

 

Автор: Ярослав Погончук