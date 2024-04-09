Ліквідовано 850 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога 9 квітня

Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України, тому ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу у живій силі та техніці. Тільки за останню добу окупанти втратили 850 солдатів.

Від 24 лютого 2022 року російські війська загалом втратили 449 250 осіб, а сотні одиниць військової техніки відправлено на металобрухт. Втім, ця кількість може бути значно вищою, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Втрати ворога

особового складу – 449250 (+850) осіб;

танків – 7110 (+23);

бойових броньованих машин – 13620 (+45);

артилерійських систем – 11386 (+30);

РСЗВ – 1039 (+0);

засобів ППО – 753 (+2);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9033 (+37);

крилатих ракет – 2065 (+0),

кораблів /катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15181 (+71);

спеціальної техніки – 1868 (+1).

Втрати ворога станом на 9 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В Росії горів ракетний корабель "Сєрпухов"

У ГУР МО розповіли, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази у місті Балтійськ, що належить до Калінінградської області Росії, сталася пожежа на ракетному кораблі "Сєрпухов".

У розвідці розповіли, що через загоряння всередині ракетного корабля повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації. Вони також підкреслили, що для відновлення боєздатності "Сєрпухова", знадобиться тривалий час.