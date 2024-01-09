Понад 800 окупантів, десятки танків, РСЗВ й іншої техніки: шалені втрати ворога на 9 січня

9 січня 2024, 07:44
Читать новость на русском

Окупанти не послаблюють натиску на фронті, тож продовжують втрачати особовий склад та техніку. Тільки за останню добу ворог позбувся 820 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року Кремль позбавив життя 365 990 своїх громадян. Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко порахувати через інтенсивні бої.

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

Які втрати ворога на війні в Україні 

  • танків – 6036 (+5);
  • бойових броньованих машин – 11203 (+9);
  • артилерійських систем – 8672 (+6);
  • РСЗВ – 954 (+1);
  • засобів ППО – 638 (+0);
  • літаків – 329 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1);
  • крилатих ракет – 1805 (+18);
  • кораблів /катерів – 23 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10);
  • спеціальної техніки – 1333 (+5).


Втрати ворога 9 січня 2024 року 

Останні новини про втрати ворога

Автор: Діана Квасневська