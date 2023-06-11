Один солдат на 48 сантиметрів: у британській розвідці розповіли про втрати Росії в Бахмуті

11 червня 2023, 19:17
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Джерело:

Міноборони Великої Британії

Наші воїни у Бахмуті завдають шалених втрат "другій армії світу". За кожні окуповані 48 сантиметрів міста, вороже військо втрачало одного солдата.

Про це розповіли у розвідці Великої Британії. Там підтверджують, що плани Росії щодо Бахмута з тріском провалилися.

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Ворог зазнає шалених втрат

Повідомляють, що у лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10 – 14 днів.

Але в Бахмуті на кожні здобуті 48 сантиметрів припадає один вбитий або поранений її військовий. Україна бореться далі,
– йдеться у повідомленні.

Крім того, британська розвідка оприлюднила відео зі знищеного окупантами міста.

ЗСУ впевнено просуваються по лінії фронту

  • Раніше речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий повідомляв, що за добу українські захисники у напрямку Бахмута просунулися на 1400 метрів. Мовиться про декілька ділянок фронту.
  • Однак, за словами Череватого, просування на Бахмутському напрямку – це "не миттєвий прорив", як було під час деокупації Харківщини. Це спланована поступова операція. Військове командування ретельно аналізує усі бої, завдяки чому українські військові і далі панують над ворогом.
  • В Інституті вивчення війни також зауважили, що українська армія просувається на Сході України. Мовиться, зокрема, про Бахмутський напрямок.
Автор: Анна Романюк