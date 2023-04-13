Майже як країна середнього розміру, – Череватий оцінив втрати фактично знищеної армії Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила величезну кількість військ. Станом на зараз понад 180 тисяч загарбників вже знищені.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни постійно намагаються поповнювати власні підрозділи після втрат. Саме тому в них не припинялася прихована мобілізація.

До теми На Запоріжжі за два тижні знищили 15 розташувань окупантів, – Федоров

Втрати Росії можна порівняти з армією "середньої" країни

Як наголосив Череватий, втрати в окупантів дійсно значні. Вони регулярно здійснюють ротацію підрозділів та відводять побиті формування на відновлення.

Їм потрібно багато людей. Свого часу росіяни фактично "вигребли" усіх, кого тільки могли, на окупованих територіях. Там доходило до того, що скасовували квоти для підприємств та не давали відтермінування людям з серйозними проблемами зі здоров'ям. А в самій Росії вже ввели електронний облік.

Череватий прокоментував колосальні втрати Росії: дивіться відео

Генштаб повідомив про втрати в понад 180 тисяч окупантів тільки вбитими. Напевно, вдвічі більше буде поранених, з яких багато мають важкі травми. Це – величезна армія. Можна порівняти з армією середньої країни. І навіть більше. Потужне угруповання фактично повністю знищене,

– зауважив Череватий.

На заміну вони намагаються назбирувати величезну кількість мобілізованих. Однак їх потрібно вчити, регулярно поповнювати, одягнути, мотивувати. І з усіма пунктами в росіян є проблеми.

Втрати Росії у війні проти України: коротко