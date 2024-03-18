Понад 800 окупантів, танки, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 18 березня

Окупанти продовжують свої спроби захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові день у день знищують ворогів.

Тільки за минулу добу росіяни втратили на фронті 810 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року втрати ворога становлять 431 550 солдатів.

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Що відомо про втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 431 550 (+810) осіб,

танків – 6 809 (+19),

бойових броньованих машин – 13 014 (+17),

артилерійських систем – 10 668 (+34),

РСЗВ – 1 017 (+0),

засоби ППО – 720 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 308 (+36),

крилаті ракети – 1 922 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68),

спеціальна техніка – 1731 (+8).



Втрати ворога станом на 18 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони також завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

ЗСУ розбили 2 штурмові групи окупантів

Ворог не полишає спроб атакувати на Сході, зокрема – на Авдіївському напрямку. Лише протягом минулої доби на цій ділянці фронту ворог 13 разів намагався атакувати.

Так, 15 березня росіяни спробували штурмувати позиції ЗСУ біля двох населених пунктів, але отримали потужну відсіч.

Як повідомили у мережі, 2 штурмові групи намагалися атакувати поблизу населених пунктів Бердичі та Тоненьке, однак ЗСУ зірвали плани ворога. Наступальні дії біля Тоненького вдалося зірвати за допомогою FPV-дронів. Безпілотник вдарив по ворожому бронетранспортеру МТ-ЛБ, який перевозив російських штурмовиків. Втративши техніку, окупанти намагалися втекти, однак дрони продовжували відпрацьовувати по цілях.

Схожа ситуація була й поблизу Бердичі. Там українські захисники уразили БМП-3 з окупантами. Також вдалося знищити кілька китайських мотовсюдиходів Desertcross-1000-3 із ворожою піхотою. Ця спроба штурмувати для ворога також була невдалою, тому, зазнавши втрат, ворог відступив.