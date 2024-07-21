Понад 1100 окупантів та 60 авто, ППО, танки: величезні втрати ворога на фронті 21 липня

Росія продовжує атакувати Україну та зазнає величезних втрат на фронті. Тільки за минулу добу окупанти втратили на війні 1100 одиниць особового складу.

За понад 2 роки повномасштабної війни Росія втратила 566 710 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Які втрати ворога у техніці

особового складу – 566 710 (+1100) осіб,

танків – 8266 (+9),

бойових броньованих машин – 15963 (+46),

артилерійських систем – 15586 (+44),

РСЗВ – 1121 (+0),

засоби ППО – 896 (+1),

літаків – 362 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),

крилаті ракети – 2401 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68),

спеціальна техніка – 2616 (+9).



Втрати ворога на фронті протягом минулої доби

До речі, 9 липня ЗСУ збили російський Су-25 в Донецькій області.

ЗМІ розповіли, що Росія втратила низку літаків Іл-76 через те, що використовувала неякісні підшипники у шассі. Адже з 2017 по 2022 рік Балашихинський ливарно-механічний завод (БЛМЗ) закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника.