800 окупантів, 29 артсистем, 33 авто та автоцистерни: величезні втрати ворога на 23 квітня

Кремль не припиняє спроб атакувати Україну, проте зазнає величезних втрат. Тільки за останню добу вороги втратили на фронті 800 солдатів.

За більш ніж два роки повномасштабного вторгнення – 461 060 бійців. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 7241 (+5);

бойових броньованих машин – 13 916 (+12);

артилерійських систем – 11765 (+29);

РСЗВ – 1046 (+0);

засобів ППО – 769 (+1);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23);

крилатих ракет – 2117 (+0);

кораблів /катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15845 (+33);

спеціальної техніки – 1936 (+2).

Що відбувається на фронті: коротко