Понад 1000 окупантів та майже 200 одиниць техніки: втрати ворога на 6 травня

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ щодня знищують окупантів та вкотре нагадують, що їм не місце на нашій землі. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 1040 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягнули 475 300 одиниць особового складу. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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Що відомо про втрати ворога у техніці

танків – 7380 (+5);

бойових броньованих машин – 14213 (+34);

артилерійських систем – 12250 (+38);

РСЗВ – 1057 (+0);

засоби ППО – 791 (+1);

літаків – 349 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47);

крилаті ракети – 2148 (+1);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59);

спеціальна техніка – 2008 (+6).



Втрати ворога станом на 6 травня 2024 року

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