Військове керівництво Росії прагне приховати провали на фронті, – ISW

Російські пропагандисти продовжують скаржитися на дії військового керівництва країни-агресорки. Так, окупантів не влаштовує те, що російське командування намагається приховати реальні провали армії на фронті проти України.

Крім того, росіяни бідкаються, що більшість інформації про дії на війні проти нашої держави не публікуються публічно. Загалом це близько 80 – 90% усієї інформації.

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Росіяни намагаються приховати втрати на фронті

Експерти американського Інституту вивчення війни наголосили, що неназваний соратник російського генерал-лейтенанта Андрія Сичового потрапив під критику кількох російських блогерів через роль командувача у військових невдачах, що сталися в Бахмуті.

Повідомлялося, що цього російського генерала нещодавно було звільнено від командування через ці невдачі. Зокрема, кремлівські блогери розкритикували соратника за його заяву про те, що у вересні 2023 року російські війська в районі Бахмута зазнали втрат у 1,5 тисячі осіб.

Крім того, деякі російські мілблогери також критикували російське військове командування за перебої зв'язку та змушення поранених повернутися до бою. Інший кремлівський "воєнкор" стверджував, що українські сили в деяких місцях перетнули залізничну колію на південь від Бахмута,

У зв’язку з цим стало відомо, що російським ЗМІ та військовослужбовцям заборонено публікувати будь-яку негативну інформацію щодо безперервних бойових дій в Україні. За даними експертів ISW, лише 10 – 20 відсотків інформації про війну оприлюднюється через російські ЗМІ. Інша інформація з різних причин приховується від громадськості.

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