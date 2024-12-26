На Курщині накрили пункт керування морпіхів: хто міг підставити окупантів
На Курщині прилетіло по командному пункту 810 бригади морської піхоти Росії, що базувалася під Льговом. Окупанти бідкаються, що це вже не вперше по них прилітає та звинувачують своїх же в цьому.
Мовиться про так званих "кротів", які зливають інформацію, пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні на 24 Каналі. Він переконаний, що такий варіант цілком імовірний.
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На Курщині накрили командний пункт окупантів
"Знімають інформацію, розташування, а далі питання техніки – накрити командний пункт. Треба постаратись, щоб "розкрити" закритий командний пункт і знищити його", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.
Для таких завдань чудово підходить західна зброя, яка призначена для таких дій, адже є бункеробійною.Зазначимо, що внаслідок удару ліквідовано заступника командира 810 бригади Салима Паштова. Його смерть, а також інших окупантів, можливо офіцерів, підтвердила сестра Паштова.
Уразили важливий завод, без якого Росія не може робити ракети
У Тамбульській області Росії дрони атакували лінійну диспетчерську виробничу станцію "Транснафтопродукт" і Мічурінський завод "Прогрес". Останній є важливим оборонним підприємством країни-агресорки.
На "Прогресі" виготовляють вузли, агрегати для керування крилатих і балістичних ракет, тобто систему керування,
– розповів Світан.
Він переконаний, що це одна з важливих точок, без яких росіяни не зможуть збирати ракети. Атака може мати серйозний ефект, що врешті призведе до зменшення виробництва Росією систем ураження.