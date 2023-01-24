Армія Росії навіть не втручається, поки ЗСУ нищать вагнерівців, – військовий експерт

Росія спеціально пускає наперед "вагнерівців" на лініях розмежування, нехтуючи значними втратами. Це доволі сильно дратує керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, серед російського керівництва виникають конфлікти.

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Конфлікти в російській армії

Сергій Кузан розказав, що начальник Генштабу Валєрій Герасимов просто робить зачистку "вагнерівців".

"Він хоче мати підконтрольних силовиків", – пояснив він.

На його думку, між Євгєнієм Пригожиними та Валєрієм Герасимовим пробігла чорна кішка.

Є спроба Герасимова повністю сточити приватну армію Пригожина. Усе це робиться для того, щоб знизити політичний вплив Євгєнія Пригожина, який є близьким до Путіна,

– наголосив він.

Військовий експерт підкреслив, що така позиція, звісно, не подобається керівнику ПВК "Вагнера".

"Він вважає несправедливим, що на нього був покладений весь тягар по штурму і взяттю тих позицій", – наголосив він.

Натомість Герасимов просто намагається використати "вагнерівців".

І не поодинокі випадки, коли десантники стояли в стороні та слідкували за тим, як наші Сили оборони знищують "вагнерівців",

– пояснив Кузан.

Це провокує певне невдоволення, щоб його "загасити" й відбуваються кадрові ротації.

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Значення російських проблем на війні з Україною

Військовий експерт розповів, що для українців це не матиме великого значення.

"Для нас ворог залишається одним і тим самим, але все ж таки ми маємо не забувати, що у самій Росії іде дуже жорстка внутрішня боротьба між різними силовими угрупуваннями", – зауважив він.

Герасимов намагається зберігати у своєму колі лише лояльних до себе військових.

Група Шойгу і Герасимова розставляє своїх людей, усуваючи нелояльних,

– додав він.

На його думку, пояснення цьому – намагання продовжувати втілювати свою концепцію гібридної війни.

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