Скільки знищених росіян і їх техніки припадає на ударні БпЛА: Малюк шокував цифрою
- Україна самостійно купує або виробляє 96% дронів для фронту, які відіграють ключову роль у війні проти Росії.
- 85% знищення живої сили та техніки противника припадають на бойові дрони.
Україна успішно знищує противника, його живу силу і техніку. Визначальну роль у ліквідації загарбників відіграють дрони.
Наразі Україна самостійно купує або виробляє 96 відсотків дронів для фронту. Під час пресконференції голова СБУ Василь Малюк навів цифри, які підтверджують значущу роль безпілотників у війні проти росіян, передає 24 Канал.
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Дрони найкраще нищать ворога
За словами Малюка, на роботу бойових дронів припадають 85 відсотків знищення живої сили противника, його техніки і бронетехніки. Щодо ударів по Росії, то Україна обирає виключно законні цілі. Серед успішно уражених об'єктів окупантів – 48 цілей. Це військові склади боєприпасів, аеродроми з літаками, нафтовидобувна і нафтопереробна галузі. Сили оборони атакують ті об'єкти, які живлять грошима міноборони Росії.
До слова, у Генштабі підтвердили удар по російській нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї.