Кинули на забій, ротний кричав, що ми шлак, – полонений окупант про ставлення до мобілізованих
Росія не цінує життя своїх військових. Часто мобілізованих, які навіть не мають бойового досвіду, просто кидають на забій.
У розпорядження 24 Каналу потрапило відео допиту полоненого окупанта Сєргєя Беляєва. Він розповів, як насправді ставляться до "мобіків".
Цікаво Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, – Зеленський
Ротний кричав, що бійці – шлак
Росіянин розповів, що в якийсь момент у них не залишилося навіть взводного чи командира відділення. Поставили лише одного старшого, який навіть не міг звернутися до ротного.
Ось ми так сидимо і сидимо – не розуміємо, що ми тут робимо взагалі, яка ціль. Нам задачі не доводили, нічого, не доводили ситуацію, яка відбувається на фронті. Нам кажуть, мовляв, "не хвилюйтеся, ви – друга лінія". А яка друга лінія, якщо перед нами вже стоїть українська армія. Вони тоді перші? Почали отак вже сміятися,
– згадує Беляєв.
Між собою російські солдати говорили, що їх просто кинули на забій, адже іншого пояснення цьому всьому не було.
"Адже навіть з боку ротного, який там був, лунало у бік мобілізованих: "Навіщо цей шлак? Копита". Те ж саме, коли виносили "двохсотих", і вони навіть зі своїми, там були луганські, ніхто своїх не брав. Тож отак", – зазначив окупант.
Він зрозумів, що загарбників кинули на забій, адже їм не проводили ротацій, а командири не приділяли ніякої уваги – навіть не дивилися, де солдати перебувають та в яких умовах живуть.
"Нічого не було. Сидіть тут і все. Я не знаю, чому так. Я навіть не можу цього пояснити. Нібито ми не потрібні були там ні для чого, але нас звідти й не відпускали. Казали про залишення позицій, дезертирство. Як, за що, чому до нас так? Я не можу цього пояснити", – підсумував Беляєв.
Варто прочитати Казали, не будуть, але забрали, – полонений окупант розповів, як проходить мобілізація в Росії
Що відомо про мобілізацію у Росії
- У розвідці Естонії заявили, що найближчим часом Росія, ймовірно, розпочне нову хвилю мобілізації. Там зазначили, що впродовж 9 місяців у боях за Бахмут Кремль втратив 40 тисяч солдатів.
- Російська влада проводить мобілізацію гібридним способом. Вона тисне на росіян, й ті, які здаються, їдуть на війну в Україну. Також по всій території країни-агресорки триває активна кампанія підкупу людей, які готові піти на війну з матеріальних причин.
- Військове керівництво Росії, аби створити та укомплектувати нові формування, заманює злиденних росіян до окупаційних військ грошима.