Вже понад 100 тисяч, – Подоляк пояснив, чому російські втрати більші, ніж дає Генштаб

Втрати російських загарбників у війні більші за ті, що оприлюднює Генштаб ЗСУ. Так, це втрати, які дають в міністерстві оборони Росії, а вони їх окремо рахують залежно від виду військ.

Наприклад, росіяни окремо рахують втрати не контрактних осіб – зеків, які мають відношення до ПВК "Вагнера" і які не вважаються за втрати міноборони країни-агресорки. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Реальні втрати Росії – більші

Крім того, окремо рахуються і втрати росгвардії, яка займається каральними операціями на окупованих територіях України. Отже, на думку Подоляка, реальна кількість ліквідованих загарбників є більшою.

Цифра трохи більша, вже є понад 100 тисяч (загиблих на війні росіян – 24 канал),

– зазначив радник голови ОП.

За його словами, загалом кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб. І це не враховуючи санітарні втрати, які є досить великими. Саме тому мобілізація в країні-агресорці все ще триває.

Окупанти компенсують втрати через "нескінченну мобілізацію"

"Вони говорять про те, що мобілізації немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом", – повідомив Подоляк.

Росіяни збирають людей та відправляють на фронт, тому що 90 – 92% артилерійських втрат – це люди, які не доходять до стрілецьких боїв. Тож в Росії ці втрати намагаються компенсувати через "програми нескінченної мобілізації".

Подоляк назвав реальні втрати росіян у війні: дивіться відео

Росіяни думають, якщо на війну підуть зеки, то мобілізація їх мине

У Росії радіють, що на війну в Україну відправляють зеків, бо думають, що в результаті можуть самі уникнути мобілізації. А вона в країні-агресорці продовжуватиметься до початку так званої трансформації політичного устрою, коли Росія "почне програвати у повному розумінні цього слова".

З іншого боку, зеки – це не та категорія людей, які воюють в Україні на якихось ідеологічних засадах. Однак сьогодні вже про так звану ідеологічну "денацифікацію" і не йдеться. Володимир Путін ставить перед російськими загарбниками завдання максимально знищувати українців та руйнувати нашу державу.

А зекам це ідеально підходить, адже вони можуть чинити страшні злочини, за які не будуть покарані в країні-агресорці. Однак тут на них чекають Збройні Сили України.

Втрати Росії станом на 14 грудня

ЗСУ стрімко скорочують чисельність російської армії. З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 96 тисяч своїх солдатів. З них минулої доби наші бійці ліквідували 740 російських загарбників. Також ворог зазнає втрат у військовій техніці: