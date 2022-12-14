Вже понад 100 тисяч, – Подоляк пояснив, чому російські втрати більші, ніж дає Генштаб
Втрати російських загарбників у війні більші за ті, що оприлюднює Генштаб ЗСУ. Так, це втрати, які дають в міністерстві оборони Росії, а вони їх окремо рахують залежно від виду військ.
Наприклад, росіяни окремо рахують втрати не контрактних осіб – зеків, які мають відношення до ПВК "Вагнера" і які не вважаються за втрати міноборони країни-агресорки. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Реальні втрати Росії – більші
Крім того, окремо рахуються і втрати росгвардії, яка займається каральними операціями на окупованих територіях України. Отже, на думку Подоляка, реальна кількість ліквідованих загарбників є більшою.
Цифра трохи більша, вже є понад 100 тисяч (загиблих на війні росіян – 24 канал),
– зазначив радник голови ОП.
За його словами, загалом кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб. І це не враховуючи санітарні втрати, які є досить великими. Саме тому мобілізація в країні-агресорці все ще триває.
Окупанти компенсують втрати через "нескінченну мобілізацію"
"Вони говорять про те, що мобілізації немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом", – повідомив Подоляк.
Росіяни збирають людей та відправляють на фронт, тому що 90 – 92% артилерійських втрат – це люди, які не доходять до стрілецьких боїв. Тож в Росії ці втрати намагаються компенсувати через "програми нескінченної мобілізації".
Подоляк назвав реальні втрати росіян у війні: дивіться відео
Росіяни думають, якщо на війну підуть зеки, то мобілізація їх мине
У Росії радіють, що на війну в Україну відправляють зеків, бо думають, що в результаті можуть самі уникнути мобілізації. А вона в країні-агресорці продовжуватиметься до початку так званої трансформації політичного устрою, коли Росія "почне програвати у повному розумінні цього слова".
З іншого боку, зеки – це не та категорія людей, які воюють в Україні на якихось ідеологічних засадах. Однак сьогодні вже про так звану ідеологічну "денацифікацію" і не йдеться. Володимир Путін ставить перед російськими загарбниками завдання максимально знищувати українців та руйнувати нашу державу.
А зекам це ідеально підходить, адже вони можуть чинити страшні злочини, за які не будуть покарані в країні-агресорці. Однак тут на них чекають Збройні Сили України.
Втрати Росії станом на 14 грудня
ЗСУ стрімко скорочують чисельність російської армії. З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 96 тисяч своїх солдатів. З них минулої доби наші бійці ліквідували 740 російських загарбників. Також ворог зазнає втрат у військовій техніці:
- танків – 2 970,
- бойових броньованих машин – 5 937,
- артилерійських систем – 1 931,
- РСЗВ – 404,
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1617,
- крилатих ракет – 592,
- кораблів / катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562,
- спеціальної техніки – 171.