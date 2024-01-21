Зростають із кожним днем: у розвідці Британії розповіли про втрати Росії в Україні

У розвідці Великої Британії розповіли, що росіяни активізували свій наступ на всіх ділянках фронту. Через це в окупантів зросла і кількість втрат на війні проти нашої держави.

Зокрема, росіяни активно втрачають на фронті свою техніку й живу силу. Ці цифри збільшилися протягом останніх двох тижнів.

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У Росії збільшилися втрати на війні

Британська розвідка, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, заявила про значне збільшення обстрілів з боку Росії на лінії фронту.

Так, 19 січня кількість авіаударів окупантів зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Крім того, вони завдали 45 ракетних ударів по позиціях Сил оборони.

Щоб підтвердити ці висновки, Генштаб порівняв додаткові дані в період між 14 та 18 січня з попередніми п’ятиденними періодами, підтверджуючи помітне зростання російської агресії.

В окремому спостереженні британська розвідка показала тривожну тенденцію за останні п’ять днів: втрати російської військової техніки зросли на 88%, тоді як кількість знищених російських танків зросла на приголомшливі 95%. А втрати росіян в особовому складі за той самий період зросли на 15%.

Ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів,

– мовиться у звіті.

Згідно з даними розвідки, на діяльність Росії суттєво впливає промерзання ґрунту, що сприяє підвищенню мобільності їхньої бронетехніки.

Росіяни щодня втрачають людей і техніку на фронті