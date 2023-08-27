Сили оборони рухаються вперед, – Тарнавський сказав, що відбувається на Таврійському напрямку
Джерело:Олександр Тарнавський
Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога. На Таврійському напрямку наші воїни рухаються вперед.
Про це розповів командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський. Загарбницька армія безповоротно втратила майже 8 десятків солдатів.
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Сили оборони завдають Росії втрат на Таврійському напрямку
Тарнавський розповів, що Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку.
Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань,
– зауважив генерал.
За останню добу втрати ворога склали 305 осіб, зокрема:
- безповоротні – 78,
- поранені – 210,
- полон – 17.
Окрім цього, українські захисники знищили 32 одиниці військової техніки противника, зокрема:
- 2 танки,
- 8 ББМ,
- 5 артилерійських систем та мінометів,
- 2 РСЗВ,
- 1 ПТРК,
- 4 БпЛА,
- 10 одиниць автомобільної техніки.
Також Сили оборони спопелили 11 складів боєприпасів ворога.Зверніть увагу! Станом на ранок 27 серпня Росія безповоротно втратила майже 261 тисячу своїх військових
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ЗСУ просунулися крізь найскладнішу ділянку фронту
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- Водночас аналітики ISW попередили, що нові лінії оборони росіян можуть бути складнішими, ніж попередні. Тому українським захисникам може бути важко їх прорвати.
- Також про прорив російських ліній оборони висловився й очільник ГУР МО Кирило Буданов. Він наголосив, що єдиним можливим способом прориву може бути "лише наша кров".