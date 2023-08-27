Сили оборони рухаються вперед, – Тарнавський сказав, що відбувається на Таврійському напрямку

Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога. На Таврійському напрямку наші воїни рухаються вперед.

Про це розповів командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський. Загарбницька армія безповоротно втратила майже 8 десятків солдатів.

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Сили оборони завдають Росії втрат на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку.

Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань,

– зауважив генерал.

За останню добу втрати ворога склали 305 осіб, зокрема:

безповоротні – 78,

поранені – 210,

полон – 17.

Окрім цього, українські захисники знищили 32 одиниці військової техніки противника, зокрема:

2 танки,

8 ББМ,

5 артилерійських систем та мінометів,

2 РСЗВ,

1 ПТРК,

4 БпЛА,

10 одиниць автомобільної техніки.

Також Сили оборони спопелили 11 складів боєприпасів ворога.

Станом на ранок 27 серпня Росія безповоротно втратила майже 261 тисячу своїх військових

та силу-силенну військової техніки, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. У Генштабі зазначають, що ці цифри – приблизні, адже підрахунок ускладнюється вкрай активними бойовими діями.

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