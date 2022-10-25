За добу збили 3 "Алігатори": навіщо росіяни використовують ударну авіацію на Херсонщині

Росіяни використовують ударну авіацію на Херсонщині. Так вони надають підтримку своїм військам на правобережжі, бо не вся артилерія дістає з лівого берега.

Таку думку 24 каналу озвучив херсонський активіст Володимир Молчанов. Раніше повідомлялось про те, що за пів години на Херсонщині збили відразу 2 ворожі вертольоти.

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Штурмова авіація для підтримки військ

Молчанов розповів, що росіяни використовують штурмову авіацію, бо є ділянки фронту, куди не дістає ворожа артилерія з лівого берега. Тому авіація є головним елементом підтримки їхніх військ, які на правому березі не мають достатньо важкої техніки для наступу. Однак поки її вистачає для стримування українських сил.

Авіацію вони будуть застосувати там постійно. Наші війська також її застосовують переважно для штурмової дії. Цікаво, але зменшилась кількість авіації, які наші використовували проти їхніх зенітних установок,

– зазначив херсонський активіст.

Він додав, що також нині зменшилась кількість ударів ЗСУ американськими протирадарними ракетами. Зокрема, ці удари завдавались у глибину, куди HIMARS і Ескалібури не долітають.

Молчанов про те, навіщо росіяни використовують ударну авіацію на Херсонщині: дивіться відео

Відсутність зв'язку та стаціонарного інтернету

За його словами, на Херсонщині нині відсутній зв'язок і стаціонарний інтернет. Більшість херсонців уже практично 2 дні не на зв'язку. Тому складно отримати нові відомості.

"Розуміння ситуації стає все менше й менше по безпосередньо правому берегу", – зауважив Молчанов.

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