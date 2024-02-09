Понад 900 окупантів і більш ніж 100 одиниць техніки: втрати ворога на 9 лютого

Українські захисники продовжують давати потужну відсіч російським загарбникам, завдаючи їм колосальних втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають 393 290 особового складу. Варто додати, що ці дані є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Скільки техніки знищили за добу

Особового складу – близько 393 290 (+910),

танків – 6385 (+2),

бойових броньованих машин – 11921 (+22),

артилерійських систем – 9435 (+24),

РСЗВ – 981 (+1),

засобів ППО – 666 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилатих ракет – 1881 (+1),

кораблів /катерів – 24 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38),

спеціальної техніки – 1509 (+4).

Втрати Росії на ранок 9 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ