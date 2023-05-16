Прямі поставки боєприпасів окупантам від спецпризначенців СБУ: воїни показали потужне відео

Українські бійці продовжують завдавати росіянам втрат. Зокрема, спецпризначенці СБУ нещодавно здійснили пряму "поставку" боєприпасів ворогам.

Про це розповіли у СБУ. Бійці оприлюднили відео своєї роботи.

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Спецпризначенці СБУ завдали росіянам чималих втрат

Росіяни скаржаться, що їм не вистачає боєприпасів, тому спецпризначенці СБУ вирішили допомогти та здійснити пряму адресну доставку без затримок.

Окупанти отримують свої замовлення просто "на ходу". А оператори ударних дронів з ЦСО "А" всіма силами скорочують час отримання посилок, щоб обробити якомога більше замовлень,

– повідомили у СБУ.

Там додали, що це лише частина роботи наших воїнів – незабаром буде ще більше знищених загарбників та їхньої техніки.

"Працюємо до повної Перемоги!" – підсумували в СБУ.

Дивіться відео роботи спецпризначенців СБУ по окупантах

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Актуальні втрати загарбників

Зовсім скоро кількість загиблих загарбників в Україні перетне позначку у 200 тисяч осіб. Лише протягом минулої доби українські воїни ліквідували щонайменше 520 російських окупантів.

Станом на ранок 16 травня втрати серед особового складу у росіян сягнули близько 199 980 військових. Окрім того, від початку повномасштабного вторгнення наші воїни знищили: