ЗСУ успішно ліквідували понад 41 тисячу окупантів: свіжі втрати ворога

Збройні Сили України продовжують очищати українську землю від загарбників, які прийшли до нас з війною. З 24 лютого вони ліквідували 41 350 ворогів.

За 160 день війни українські воїни знищили ще 180 військових противника. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.

До теми Ворог веде обстріли, а ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій станом на 3 серпня

Втрати ворога у техніці:

танків – 1774 (+6),

бойових броньованих машин – 4022 (+8),

артилерійських систем – 939 (+3),

РСЗВ – 259 (+0),

засоби ППО –118 (+1),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),

крилаті ракети – 180 (+6),

кораблі– 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),

спеціальна техніка – 83 (+1).

Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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Що відбувається зараз на Бахмутському напрямку: коротко

На напрямку Сіверська противник гатив із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Також росіяни використовували безпілотники для розвідки.

З авіації окупанти били біля Семигір'я та Білогорівки.

Не мали успіху спроби ворога наступати біля Берестового. Така сама ситуація трапилась на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір'я – Кодема.

Досі тривають бої біля на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут.

Біля Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни змусили ворога відійти.

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