Ліквідували вже 40,6 тисячі загарбників: свіжі втрати ворога

Українські військові продовжують стримувати ворога та завдавати росії рекордних втрат. Станом на 30 липня українські захисники ліквідували вже 40 670 окупантів.

Тільки протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 170 загарбників. Оскільки росіяни провалили всі штурми на Донбасі, найбільших втрат ворог зазнав саме на Донецькому напрямку.

До речі Одразу 300 попрямували на концерт Кобзона: на Харківщині ЗСУ знищили російських окупантів

При цьому такі цифри – приблизні, адже йдуть інтенсивні бойові дії. Насправді ліквідованих окупантів може бути більше.

Втрати росіян у техніці

Танків – 1759 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин – 3995 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,

РСЗВ / MLRS – 258 (+0) одиниць,

засоби ППО – 117 (+0) одиниць,

літаків – 222 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19) одиниць,

спеціальна техніка – 78 (+1).



Втрати ворога станом на 30 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ завдають окупантам серйозних втрат: останні новини

29 липня на Донеччині Січеславські десантники збили броньований штурмовик окупантів Су-25. "Приземлили" літака "Іглою".

На Запоріжжі 29 липні ЗСУ вдалося вдарити по ще одному складу росіян з боєприпасами.

Арестович уточнив, що загалом за добу українські захисники знищили 12 ворожих складів боєприпасів та 4 бази розміщення особового складу та техніки.

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