Понад 800 знищених окупантів та дуже багато техніки: втрати ворога станом на 4 березня
4 березня 2023, 08:05Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Україна вже понад рік дає відсіч Росії у повномасштабній війні. За цей час нашим воїнам вдалося ліквідувати понад 152 190 загарбників.
Тільки за минулу добу на концерт Кобзона свої квитки отримали 820 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат у техніці.
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Актуальна статистика втрат ворога
З 24 лютого 2022-го по 4 березня 2023 року російські війська втратили:
- танків – 3 409 (+4);
- бойових броньованих машин – 6 683 (+10);
- артилерійських систем – 2 414 (+12);
- РСЗВ – 487 (+3);
- засобів ППО – 247 (+0);
- літаків – 302 (+1);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);
- крилатих ракет – 873 (+0);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8);
- спеціальної техніки – 230 (+0).
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Українські зенітники збили російський Су-34 біля Єнакієвого
- Минулої доби, 3 березня українські зенітники збили ворожий винищувач-бомбардувальник біля тимчасово окупованого Єнакієвого в Донецькій області. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що один пілот загинув, інший – готується скласти йому компанію.
- Російські загарбники згодом підтвердили втрату свого літака. Ба більше, у мережі оприлюднили відео з місця падіння. Українські воїни перетворили російський Су-34 на купку сміття. Фото та відео можна переглянути тут.
- Зауважимо, Володимир Зеленський зазначив, що літак противника збили бійці Нікопольського зенітного ракетного полку.
- За інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого літака окупантів складає 36 мільйонів доларів.
- За допомогою Су-34 на початку березня 2022-го росіяни скидали фугасні бомби на Україну.