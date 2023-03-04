Понад 800 знищених окупантів та дуже багато техніки: втрати ворога станом на 4 березня

Україна вже понад рік дає відсіч Росії у повномасштабній війні. За цей час нашим воїнам вдалося ліквідувати понад 152 190 загарбників.

Тільки за минулу добу на концерт Кобзона свої квитки отримали 820 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат у техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

З 24 лютого 2022-го по 4 березня 2023 року російські війська втратили:

танків – 3 409 (+4);

бойових броньованих машин – 6 683 (+10);

артилерійських систем – 2 414 (+12);

РСЗВ – 487 (+3);

засобів ППО – 247 (+0);

літаків – 302 (+1);

гелікоптерів – 289 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);

крилатих ракет – 873 (+0);

кораблів/катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8);

спеціальної техніки – 230 (+0).

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Втрати Росії станом на ранок 4 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські зенітники збили російський Су-34 біля Єнакієвого