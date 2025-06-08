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24 Канал Новини України Понад 1100 ліквідованих окупантів, 42 артсистеми та літак: втрати ворога на 8 червня
8 червня, 07:32
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Понад 1100 ліквідованих окупантів, 42 артсистеми та літак: втрати ворога на 8 червня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Українська армія знищила 1 120 окупантів за минулу добу, загальна кількість втрат перевищила 996 тисяч.
  • Ворог втратив 42 артсистеми, 7 танків, 1 літак та 158 безпілотників на 8 червня 2025 року.

Українська армія продовжує завдавати ворогу нищівних втрат у техніці та особовому складі на фронті. За минулу добу окупанти у війні втратили ще 1 120 своїх солдатів.

Водночас загальна кількість ліквідованих загарбників перевищила 996 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ

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Які втрати у ворога на 8 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 996 150 (+1120),
  • танків – 10 911 (+7),
  • бойових броньованих машин – 22 748 (+11),
  • артилерійських систем – 28 892 (+42),
  • РСЗВ – 1 410 (+0),
  • засобів ППО – 1 183 (+2),
  • літаків – 414 (+1),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 651 (+158),
  • крилатих ракет – 3 315 (+7),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 225 (+146),
  • спеціальної техніки – 3 911 (+3).

 
Втрати Росії в Україні станом на 8 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ