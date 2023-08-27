Ще 550 пакетів зі сміттям: втрати ворога на 27 серпня

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на війні проти України. Так, за минулу добу окупанти втратили на фронті ще 550 бійців.

Таким чином загальна кількість втрат серед російських солдатів склала 260 820 осіб. Також росіяни мають втрати й у своїй важкій техніці й озброєнні.

До речі Ліквідували вагнерівця Бібера, якого Пригожин залишав "стерегти" Бахмут

Які втрати загарбників у техніці

Танків – 4396 (+6),

бойових броньованих машин – 8554 (+15),

артилерійських систем – 5403 (+24),

РСЗВ – 728 (+2),

засобів ППО – 498 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),

крилатих ракет – 1411 (+0),

кораблів і катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),

спеціальної техніки – 808 (+4).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Українські воїни потужно вгатили по бригаді Чорноморського флоту

Вночі 25 серпня наші захисники завдали потужного удару по 126 бригаді Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Зокрема, бійці атакували окупантів в селі Перевальне.

Джерела 24 Каналу повідомили, що удар по 126 бригаді – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ. По загарбниках успішно відпрацювала група безпілотників.

Відомо про кілька десятків ліквідованих і поранених російських військових. Окрім того, уражено місця зберігання боєприпасів, а ще зазнала серйозних пошкоджень військова техніка агресора.