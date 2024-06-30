1140 окупантів, 7 танків і понад 50 артсистем: втрати ворога станом на 30 червня

30 червня 2024, 06:59
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат через повномасштабну війну в Україні. Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 окупантів.

Таким чином загальна кількість втрат росіян у своїх солдатах в Україні сягнула позначки у 542 700 одиниць особового складу. 

До теми Активність окупантів на Времівському напрямку зросла вдвічі: ЗСУ відбивають атаки

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • танків – 8 080 (+7);
  • бойових броньованих машин – 15 524 (+19);
  • артилерійських систем – 14 533 (+53);
  • РСЗВ – 1 110 (+1);
  • засобів ППО – 873 (+2);
  • літаків – 360 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 584 (+46);
  • крилатих ракет – 2 331 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 643 (+75);
  • спеціальної техніки – 2 448 (+12).


Втрати ворога станом на 30 червня 2023 року / Інфографіки Генштабу ЗСУ

Раніше у СтратКомі ЗСУ повідомляли, що за перше півріччя 2024 року Сили оборони уразили понад 30 російських літаків. Зокрема, це були військові повітряні судна типу Су-24, Су-57, МіГ-31, Ту-22М3 тощо.

Автор: Владислав Кравцов