1140 окупантів, 7 танків і понад 50 артсистем: втрати ворога станом на 30 червня

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат через повномасштабну війну в Україні. Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 140 окупантів.

Таким чином загальна кількість втрат росіян у своїх солдатах в Україні сягнула позначки у 542 700 одиниць особового складу.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

танків – 8 080 (+7);

бойових броньованих машин – 15 524 (+19);

артилерійських систем – 14 533 (+53);

РСЗВ – 1 110 (+1);

засобів ППО – 873 (+2);

літаків – 360 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 584 (+46);

крилатих ракет – 2 331 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 643 (+75);

спеціальної техніки – 2 448 (+12).



Втрати ворога станом на 30 червня 2023 року / Інфографіки Генштабу ЗСУ

Раніше у СтратКомі ЗСУ повідомляли, що за перше півріччя 2024 року Сили оборони уразили понад 30 російських літаків. Зокрема, це були військові повітряні судна типу Су-24, Су-57, МіГ-31, Ту-22М3 тощо.