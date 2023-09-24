Все ще вищі за українські: Буданов розповів про втрати росіян

Кирило Буданов висловився щодо загиблих та поранених російських окупантів. Він пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплинув на кількість втрат.

Голова ГУР МО Кирило Буданов дав інтерв'ю західним ЗМІ. Однією з тим були втрати під час повномасштабної російсько-української війни.

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Що розповів очільник ГУР про втрати

Буданов заявив, що втрати Росії вищі, ніж в України. І це попри те, що наші захисники наступають, а російські загарбники сидять в обороні.

Є така дуже цікава особливість, що, незважаючи на те, що ми йдемо в наступ, наші втрати все одно є нижчими, ніж на стороні ворога, що обороняється,

– сказав він.

Головний український розвідник наголосив, що він не знає точних цифр. Однак він зауважив, що всі втрати України виросли у зв'язку з контрнаступом. Мовиться про загиблих та поранених захисників.

Що запропонував розвідник

За його словами, Україні необхідно щось змінювати. Адже у Росії людських ресурсів набагато більше, ніж у нашої держави. Україна не може продовжувати битися у такий спосіб, бо це не дасть бажаних результатів.

Буданов вказав на потребу нашої країни у додаткових системах зброї та можливостях, які все ще можуть змінити наявний сьогодні баланс. Як пояснив очільник ГУР, Україні потрібні системи озброєння великої дальності, щоб вражати російські командні пункти, матеріально-технічні сховища тощо. Він закликав розв'язати питання про збільшення загальної кількості артилерійських стволів на полі бою.

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