Як росіяни "спалили" на увесь світ повне фіаско в Україні

Зараз у росіян триває формування третього армійського корпусу, чисельність якого становитиме від 15 до 30 тисяч. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Невипадкова "випадковість"

Тут варто сказати, що і нам потрібен цей час перемир'я. Під час нього нам надійде більше зброї. Тому не слід боятися.

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За військовим мистецтвом, коли ви наступаєте, то зупинок на оперативну паузу бути не може. А що нам вказує на те, що у росії ніякої оперативної паузи немає? Те, що вони виснажені до краю. Бо ж ви не зупиняєтесь на цю паузу.

Але можуть запитати: "Ну а як же, якщо бойові частини пошарпані й дуже постраждали в боях?". Для поповнення існують резерви. Повинен завжди бути резерв, котрий не бере участі у боях, і ви використовуєте його для розвитку успішного наступу.

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Виснажені Україною

А тепер, коли вороги домоглися оцього свого маленького успіху, просунувшись на кількадесят кілометрів та захопивши Лисичанськ, вони просто собі взяли та й зупинилися. А чому? Тому що у них немає резерву. Якраз цей третій корпус, який зараз формується, є таким собі напів заходом, щоб якось хоч спробувати вирішити проблеми з резервом.

Зупинка росіян, яку ми спостерігаємо, означає повне фіаско. Не може бути таких довгих пауз у настільки масштабній війні.

А ще ж у них проблеми з логістикою. Тож, бажаючи отримати цей "перепочинок", агресор показує нам, що він щосили шукає способів протидії HIMARS. Але знайти їх ніяк не може.

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