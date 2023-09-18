Сотні тисяч: як росіяни "спалили" свої колосальні втрати на фронті

Воїни ЗСУ успішно "пакетизують" російських окупантів. Тим часом самі загарбники намагаються всіляко приховати свої реальні втрати. Але, як кажуть, на злодію й шапка горить. Росіяни епічно "спалилися".

Окупанти вирушають на концерт до Кобзона сотнями. Зокрема, лише в Андріївці вдалося знищити цілу 82 аеромобільну бригаду. Тепер її представляють лише "двохсоті" й "трьохсоті".

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Як Росія "спалила" свої втрати

За даними росЗМІ, біда для Кремля прийшла, звідки не чекали – від мінпраці. Відомство замовило аж 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів бойових дій. Окрім того, замовили понад 750 тисяч посвідчень ветерана бойових дій. Ці цифри – у рази вищі, аніж були раніше.

Це – в рази більше, ніж раніше. У травні відомство замовило друк майже 100 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій і понад 23 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про втрати країни-терористки

Станом на 18 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 272 940 російських окупантів. Окрім того, "мінуснули" чимало російської зброї та техніки. Не забуває "бавовна" навідувати загарбників й на морі.

Загарбники не мають жодних шансів на території України. Ворога чекає втеча або пакет.