Ще понад 500 пакетованих окупантів: втрати ворога на 28 липня

В Україні 520 день повномасштабної війни. Сили оборони вже ліквідували понад 244 тисячі російських загарбників.

Так, лише за минулу добу наші воїни очистили землю від ще 560 терористів. Загалом втрати особового складу країни-агресора вже сягнули 244 830 бійців.

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Втрати окупантів у техніці

Танків – 4190 (+4),

бойових броньованих машин – 8161 (+14),

артилерійських систем – 4775 (+30),

РСЗВ – 698 (+0),

засобів ППО – 458 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 311 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),

крилатих ракет – 1347 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),

спеціальної техніки – 709 (+1).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ ліквідували полковника російської авіації

Напередодні, 25 липня, українські захисники ліквідували ще одного російського офіцера. Долітався командир 112 вертолітного полку полковник Табачніков. Ворожий Ка-52 вдалося знищити розрахунком ПЗРК.