Понад 500 окупантів, 19 артилерійських систем і гелікоптер: втрати ворога на 8 серпня

Сили оборони вже ліквідували понад 250 тисяч російських загарбників. Окрім того, знищили десятки тисяч ворожої техніки.

Лише за минулу добу статистику втрат країни-агресора поповнили ще 560 російських військових. Загалом українські воїни очистили землю від 250 800 окупантів.

До речі Розвідники ГУР знищили ракетний підрозділ ворога на лівобережжі Херсонщини

Втрати ворога в техніці

Танків – 4254 (+10),

бойових броньованих машин – 8278 (+8),

артилерійських систем – 4996 (+19),

РСЗВ – 709 (+0),

засобів ППО – 468 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 312 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),

крилатих ракет – 1377 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9),

спеціальної техніки – 737 (+2).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Українські захисники збили ще один Ка-52 з ПЗРК

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, бійці 47-ї бригади знищили ворожий "Алігатор". Ка-52 збили з ПЗРК у районі села Роботине Запорізької області, де тривають активні бої.