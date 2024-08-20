Мінус танки, артилерія, ППО та більше тисячі окупантів: втрати ворога на 20 серпня

20 серпня 2024, 07:48
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Автор: Анастасія Кушпіт

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує наступати на низці напрямків, що завдає їй великих втрат у живій силі. Зокрема лише за минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та знищили купу ворожої техніки.

Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби вдалося "мінуснули" ще 1 330 російських військових.

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Втрати ворога у війні станом на 20 серпня

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресорка втратила 601 800 своїх військових вбитими та пораненими.   

Крім цього, ворог втратив сотні тисяч одиниць різноманітної бойової техніки. Зокрема:

  • танків – 8 518,
  • бойових броньованих машин – 16 521,
  • артилерійських систем – 17 156,
  • РСЗВ – 1 166,
  • засобів ППО – 926,
  • літаків – 367,
  • гелікоптерів – 328,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 864,
  • крилатих ракет – 2 438,
  • кораблів та катерів – 28,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 142,
  • спеціальної техніки – 2 885.

Скільки ворожої техніки ЗСУ знищили за останню добу

Впродовж минулої доби ЗСУ знищили: 5 російських танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 1 ППО, 55 БпЛА, 1 крилату ракету, 95 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 22 одиниці спецтехніки.


Втрати ворога на 20 серпня / Генштаб ЗСУ