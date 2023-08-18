Мінус ще один російський офіцер: в Україні ліквідували заступника комбата морських піхотинців
Джерело:Денис Казанський
Втрати країна-агресора продовжують невпинно рости. Сили оборони ліквідували ще одного російського офіцера. Цього разу заступника командира батальйону.
Так, українські захисники ліквідували майора Юрія Павлова. Його некролог уже поширюють у мережі.
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На Запоріжжі ліквідували російського майора
Журналіст і блогер Денис Казанський зауважив, що продовжують виходити некрологи російських командирів, знищених внаслідок ударів по штабах та командних пунктах.
У Запорізькій області ліквідували начальника штабу та заступника командира батальйону матеріального забезпечення севастопольської 810-ї бригади морської піхоти майора Юрія Павлова.
Пропагандисти зазначають, що він отримав поранення. Окупант помер в госпіталі. Відповідне повідомлення росЗМІ поширили 17 серпня.
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Втрати ворога: актуальні дані від Генштабу ЗСУ
Вранці 18 серпня у Генштабі повідомили, що українські воїни ліквідували ще 460 окупантів. Загалом – 256 510 російських загарбників. Окрім того, країна-терорист вже втратила:
- танків – 4 332,
- бойових броньованих машин – 8 410,
- артилерійських систем – 5 193,
- РСЗВ – 714,
- засобів ППО – 486,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 276,
- крилатих ракет – 1 406,
- кораблів та катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 658,
- спеціальної техніки – 783.