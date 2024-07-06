Мінус понад тисяча окупантів, танки та артилерія: втрати ворога 6 липня
6 липня 2024, 07:29Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 260 окупантів та знищили купу ворожої техніки.
Загальні бойові втрати ворога сягнули вже 549840 осіб. Зокрема, ворог також не дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки.
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Втрати Росії на війні
Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України 549 840 своїх військових вбитими та пораненими.
Також Генштаб оприлюднив статистику втрат російської техніки. Отже, від 24 лютого 2022 ЗСУ знищили:
- особового складу – близько 549840 (+1260) осіб;
- танків – 8153 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 15629 (+18) од;
- артилерійських систем – 14897 (+66) од;
- РСЗВ – 1115 (+0) од;
- засоби ППО – 878 (+0) од;
- літаків – 360 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58);
- крилаті ракети – 2351 (+9);
- кораблів /катерів – 28 (+0) од;
- підводних човнів – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од;
- спеціальної техніки – 2479 (+6)
Росія продовжує зазнавати на війні в Україні колосальних втрат.