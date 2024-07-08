Літак, ППО, 1200 окупантів: величезні втрати ворога за 8 липня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не виводить війська з України та продовжує зазнавати втрат в особовому складі та техніці. Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1200 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року росіяни втратили 552 190 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.
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Які втрати ворога на фронті
- танків – 8171 (+16);
- бойових броньованих машин – 15685 (+40);
- артилерійських систем – 14966 (+29);
- РСЗВ – 1115 (+0);
- засоби ППО – 880 (+1);
- літаків – 361 (+1);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31);
- крилаті ракети – 2353 (+1);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47);
- спеціальна техніка – 2503 (+8).
Втрати ворога станом на 8 липня 2024 року
До речі, ворожий літак українські військові знищили на Покровському напрямку фронту Донеччини. Збили російську техніку бійці-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це трапилось 7 липня 2024 року.
Варто зауважити, що цей Су-25 обстрілював позиції підрозділів Збройних Сил України.