Літак, ППО, 1200 окупантів: величезні втрати ворога за 8 липня

Росія не виводить війська з України та продовжує зазнавати втрат в особовому складі та техніці. Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1200 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року росіяни втратили 552 190 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога на фронті

танків – 8171 (+16);

бойових броньованих машин – 15685 (+40);

артилерійських систем – 14966 (+29);

РСЗВ – 1115 (+0);

засоби ППО – 880 (+1);

літаків – 361 (+1);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31);

крилаті ракети – 2353 (+1);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47);

спеціальна техніка – 2503 (+8).



Втрати ворога станом на 8 липня 2024 року

До речі, ворожий літак українські військові знищили на Покровському напрямку фронту Донеччини. Збили російську техніку бійці-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це трапилось 7 липня 2024 року.

Варто зауважити, що цей Су-25 обстрілював позиції підрозділів Збройних Сил України.