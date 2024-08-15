Літак, понад 1200 окупантів і 200 одиниць техніки: шалені втрати ворога на 15 серпня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. Так, ЗСУ лише за минулу добу ліквідували близько 1 220 окупантів.

Окрім того, українські захисники у ніч проти 14 серпня успішно атакували 4 ворожі аеродроми в різних областях Росії. Наразі наслідки атаки уточнюються, однак відомо, що на летовищах базувалися російські винищувачі.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

особового складу – близько 595 620 (+1220) осіб,

танків – 8484 (+8),

бойових броньованих машин – 16 426 (+24),

артилерійських систем – 16 868 (+47),

РСЗВ – 1 154 (+3),

засоби ППО – 922 (+1),

літаків – 367 (+1),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 598 (+50),

крилаті ракети – 2 428 (+2),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 775 (+65),

спеціальна техніка – 2813 (+0).



Актуальна статистика втрат Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, військові контррозвідники СБУ у співпраці із ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Каста" в Запорізькій області. Фактично ця РЛС була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір.

Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, однак українські захисники змогли її вистежити та успішно атакувати. Вартість такої РЛС стартує від 60 мільйонів доларів, а остаточна сума залежить від комплектації.