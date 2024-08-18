Майже 1200 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 18 серпня

Сили оборони продовжують нищити ворога, завдаючи йому чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1 170 окупантів.

Окрім того, українські військові знищують й логістичні шляхи ворога. До прикладу, минулої доби, як писали в ЗМІ, ЗСУ знищили ще один міст в Курській області.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 599 350 (+1170) осіб,

танків – 8 508 (+7),

бойових броньованих машин – 16 480 (+7),

артилерійських систем – 17 056 (+71),

РСЗВ – 1 161 (+1),

засоби ППО – 923 (+0),

літаків – 367 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 752 (+38),

крилаті ракети – 2 432 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 992 (+79),

спеціальна техніка – 2846 (+2).



Втрати ворога у війні станом на 18 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше стало відомо, що Сили оборони успішно знищили міст в Курській області поблизу селища Глушкове. Кремлівські пропагандисти почали бідкатися, що тепер близько 700 російських військових опинилися в оточені. Як зауважив військовий експерт Роман Світан нині в районі Тьоткіно створюється котел для противника.