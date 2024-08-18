Майже 1200 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 18 серпня

18 серпня 2024, 07:51
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують нищити ворога, завдаючи йому чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1 170 окупантів.

Окрім того, українські військові знищують й логістичні шляхи ворога. До прикладу, минулої доби, як писали в ЗМІ, ЗСУ знищили ще один міст в Курській області.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 599 350 (+1170) осіб,
  • танків – 8 508 (+7),
  • бойових броньованих машин – 16 480 (+7),
  • артилерійських систем – 17 056 (+71),
  • РСЗВ – 1 161 (+1),
  • засоби ППО – 923 (+0),
  • літаків – 367 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 752 (+38),
  • крилаті ракети – 2 432 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 992 (+79),
  • спеціальна техніка – 2846 (+2).


Втрати ворога у війні станом на 18 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше стало відомо, що Сили оборони успішно знищили міст в Курській області поблизу селища Глушкове. Кремлівські пропагандисти почали бідкатися, що тепер близько 700 російських військових опинилися в оточені. Як зауважив військовий експерт Роман Світан нині в районі Тьоткіно створюється котел для противника