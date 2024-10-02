"Мінус" ще 1130 окупантів та десятки одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 2 жовтня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 130 окупантів.

Крім того, ЗСУ також знищили чимало ворожої техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають:

особового складу – близько 655 560 (+1130) осіб,

танків – 8 887 (+4),

бойових броньованих машин – 17 579 (+32),

артилерійських систем – 18 869 (+14),

РСЗВ – 1 204 (+0),

засоби ППО – 963 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26),

крилаті ракети – 2 613 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71),

спеціальна техніка – 3 318 (+4).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія щодня втрачає близько 1 тисячі солдатів. Так, в Альянсі оцінюють втрати окупантів як близько 500 тисяч вбитими та пораненими.