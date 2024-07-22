Ще понад 1000 глядачів на концерті Кобзона: втрати ворога на 22 липня
22 липня 2024, 07:31Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті. Так, протягом минулої доби в окупантів "мінус" 1050 осіб.
Сили оборони України також завдають відчутних втрат у техніці. До прикладу, минулої доби ЗСУ знищили пускову установку ЗРК "Бук-М1" окупантів, а відео влучної роботи опублікували у мережі.
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Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 567 760 (+1050) осіб;
- танків – 8 284 (+18);
- бойових броньованих машин – 15 980 (+17);
- артилерійських систем – 15 637 (+51);
- РСЗВ – 1 123 (+2);
- засобів ППО – 900 (+4);
- літаків – 362 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73);
- крилатих ракет – 2 401 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102);
- спеціальної техніки – 2 637 (+21).
Втрати ворога на 22 липня / Фото Генштаб