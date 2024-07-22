Ще понад 1000 глядачів на концерті Кобзона: втрати ворога на 22 липня

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті. Так, протягом минулої доби в окупантів "мінус" 1050 осіб.

Сили оборони України також завдають відчутних втрат у техніці. До прикладу, минулої доби ЗСУ знищили пускову установку ЗРК "Бук-М1" окупантів, а відео влучної роботи опублікували у мережі.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 567 760 (+1050) осіб;

танків – 8 284 (+18);

бойових броньованих машин – 15 980 (+17);

артилерійських систем – 15 637 (+51);

РСЗВ – 1 123 (+2);

засобів ППО – 900 (+4);

літаків – 362 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73);

крилатих ракет – 2 401 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102);

спеціальної техніки – 2 637 (+21).

Втрати ворога на 22 липня / Фото Генштаб