Відмінусовано понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 27 лютого
- Станом на 27 лютого 2026 року втрати Росії у війні становлять близько 1 265 130 осіб, 11 706 танків і 24 097 бойових броньованих машин.
- Українські сили щомісяця знищують близько 30-35 тисяч російських військовослужбовців, що перевищує темпи поповнення ворожих сил.
За повні чотири роки війни Росія втратила понад мільйон солдатів і техніки. Втім, це не зупиняє Кремль від продовження . Тим часом Україна намагається збільшити ціну, яку ворог платитиме за свої імперські амбіції.
Росія втрачає 156 солдатів для захоплення одного квадратного кілометра землі на Донеччині. Мета України збільшити цю цифру до 200.
Скільки російських окупантів і техніки ліквідовано?
Як передає Генштаб, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 лютого 2026 рік втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб;
- танків – 11 706 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 097 (+6);
- артилерійських систем – 37 631 (+17);
- РСЗВ / MLRS – 1 659 (+0);
- засоби ППО – 1 305 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);
- крилаті ракети – 4 384 (+37);
- кораблі / катери – 29 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116);
- спеціальна техніка – 4 075 (+0).
Втрати Росії у війні на 27 лютого 2026 рік / Фото Генштаб
За словами Володимира Зеленського, українські сили щомісяця знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців, що перевищує темпи поповнення ворожих сил.
Що відомо про останні удари України по окупантах?
5 загальновійськова армія Росії втратила під Гуляйполем щонайменше два укомплектованих полка. Про це розповів в інтерв’ю ABC News командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв.
23 лютого Сили оборони завдали удару по району розташування ракетного дивізіону 15-ї берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії у Криму. Підрозділ має на озброєнні комплекс "Бастіон".
Також у Нижній Кринці на окупованій частині Донеччини вражено склад боєприпасів угруповання "Юг".
У районі Великої Новосілки знищено або пошкоджено склад матеріално-технічних засобів окупантів, а біля Покровки на Миколаївщині – пункт управління ворожими безпілотниками.
Сили оборони України знищили на аеродромі "Пугачівка" в Орловській області багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний Ка-52. Атаку здійснили ударними безпілотниками. Гелікоптери належали 319-му окремому вертолітному полку та 16-й бригаді армійської авіації збройних сил Росії.
Українські підрозділи знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" вартістю понад 50 мільйонів доларів поблизу населених пунктів Кисличе та Тополине в Донецькій області. Українські військові також уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів паливом.