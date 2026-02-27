Відмінусовано понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 27 лютого

За повні чотири роки війни Росія втратила понад мільйон солдатів і техніки. Втім, це не зупиняє Кремль від продовження . Тим часом Україна намагається збільшити ціну, яку ворог платитиме за свої імперські амбіції.

Росія втрачає 156 солдатів для захоплення одного квадратного кілометра землі на Донеччині. Мета України збільшити цю цифру до 200.

Дивіться також Бійці ССО зайшли у тил росіян та підірвали їх: відео вибухової засідки

Скільки російських окупантів і техніки ліквідовано?

Як передає Генштаб, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 лютого 2026 рік втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб;

танків – 11 706 (+2);

бойових броньованих машин – 24 097 (+6);

артилерійських систем – 37 631 (+17);

РСЗВ / MLRS – 1 659 (+0);

засоби ППО – 1 305 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883);

крилаті ракети – 4 384 (+37);

кораблі / катери – 29 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116);

спеціальна техніка – 4 075 (+0).

Втрати Росії у війні на 27 лютого 2026 рік / Фото Генштаб

За словами Володимира Зеленського, українські сили щомісяця знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців, що перевищує темпи поповнення ворожих сил.

Що відомо про останні удари України по окупантах?