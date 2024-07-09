"Мінус" ще понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 9 липня

9 липня 2024, 07:16
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, російська армія за минулу добу втратила ще 1 220 окупантів.

Окрім того, українські захисники продовжують знищувати десятки одиниць ворожої техніки. Так, 7 липня ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року втрати російської окупаційної армії сягають: 

  • особового складу – близько 553 410 (+1220) осіб,
  • танків – 8 178 (+7),
  • бойових броньованих машин – 15 704 (+19),
  • артилерійських систем – 15 015 (+49),
  • РСЗВ – 1 115 (+0),
  • засоби ППО – 880 (+0),
  • літаків – 361 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 922 (+29),
  • крилаті ракети – 2 389 (+36),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 212 (+62),
  • спеціальна техніка – 2 516 (+13).


Втрати ворога станом на 9 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, днями українські захисники уразили найбільш далекобійну САУ "Піон" на Бєлгородщині. Це зробили воїни "Requiem group" Сил спеціальних операцій. Її вдалося уразити за допомогою FPV-дрона.

Автор: Анжеліка Байбак