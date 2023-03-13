Корисно і красиво: по Києву їздить автівка, яка інформує про втрати окупантів

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. І щоб українці отримували актуальну статистику, Києвом роз'їжджає автівка.

Її помітили очевидці, передає 24 Канал. Особливість цієї машини полягає у табло, на якому можна побачити цифри зі свіженькими цифрами втрат ворога.

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Не втратами єдиними

Почнімо з самої автівки. Розпізнати машину, яка інформує про втрати ворога, досить просто. Це червоний Mustang. Ззаду від інших моделей він відрізняється екранчиком. На нього і виводяться як підбадьорливі слова, так і цифри.

На авто з'являється статистика втрат ворога: дивіться відео

Так, на табло висвічуються гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" Але це ще не все. Можна побачити також слова HIMARS, ATACMS, F-16. Українцям вони підіймають настрій. А от росіян, нагадуємо, вганяють в істерику. Ну і, власне, з'являються цифри з втратами.

Бачив цей автомобіль, коли на його табло висвічувалась цифра 123 860, то було в січні. Тепер на багажнику висвічується цифра 158 000. Тобто водій регулярно оновлює дані про втрати росіян,

– розповів журналістам ТСН таксист з Києва Віктор.

Зауважимо, що станом на 11 березня статистика свідчила про 158 тисяч ліквідованих ворогів. Себто відео, яке виклали у мережу, свіженьке. А ми поки пригадаємо, яких втрат зазнав ворог від початку повномасштабного вторгнення.

Скоро буде 160 тисяч "пакетів"