Мінус 20 ворожих безпілотників та понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 23 березня

Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат як у живій силі, так і техніці. Лиш за минулу добу статистика втрат ворога поповнилася ще 660 бійцями.

Якщо говорити про загальну статистику, то від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 168 150 окупантів. Наголошуємо, що це приблизні цифри. Достеменно підрахувати кількість знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати росіян у техніці

танків – 3 570;

бойових броньованих машин – 6 898;

артилерійських систем – 2 608;

РСЗВ – 511;

засобів ППО – 273;

літаків – 305;

гелікоптерів – 290;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203;

крилатих ракет – 909;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452;

спеціальної техніки – 273.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 23 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти

Згідно з ранковим зведенням Генштабу станом на 23 березня, окупанти не полишають мрій про повне захоплення Луганської та Донецької областей. Вороги продовжують атакувати на 5 напрямках, а на інших – ведуть оборонні дії. Наступи ведуть на:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському

та Шахтарському напрямках.

Тільки за минулу добу українські Сили оборони відбили 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту. Окупанти продовжують тероризувати цивільних та мирні населені пункти.

Зокрема минулої доби загарбники цинічно вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Повідомляють про загиблих та поранених людей.

Крім того, росіяни завдали 48 авіаційних ударів. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури в Житомирській та Київській області. 16 з 21 дронів-камікадзе, які застосували проти України росіяни, збили ЗСУ.

Попри це, на жаль, є загиблі й поранені унаслідок обстрілу безпілотниками. Вороги також здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом подальших ударів залишається по всій території України,

– зазначили у Генштабі.

ЗСУ завдають загарбникам чималого клопоту

Українська авіація вдарила по ЗРК росіян, а також уразила райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Водночас ракетні війська та артилерія уразили: