Тримаємо темп: у Міноборони розповіли про масштаби втрат окупантів за тиждень

Сили оборони нещодавно ліквідували понад 7 тисяч російських загарбників. У техніці ворог завдяки нашим захисникам теж зазнав серйозних втрат.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів про втрати росіян за останній тиждень. Генерал-лейтенант зробив у своїх соцмережах допис та поділився інфографікою.

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Що відомо про втрати Росії

Павлюк заявив, що українські захисники знищили у період з 13 по 19 листопада 7020 російських окупантів. Також вони за цей тиждень знищили загалом 711 одиниць озброєння та військової техніки противника.

За тиждень Росія втратила:

86 танків;

94 бойових броньованих машин;

185 артилерійських систем;

17 РСЗВ;

8 установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки;

123 БпЛА;

один літак.

За словами заступника міністра оборони, також цього тижня наші воїни знищили 3 російські ракети.

Тримаємо темп! Разом до Перемоги!

– написав генерал-лейтенант.

Масштаби втрат Росії / Інфографіка Олександра Павлюка

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