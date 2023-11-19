Тримаємо темп: у Міноборони розповіли про масштаби втрат окупантів за тиждень

19 листопада 2023, 17:31
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Джерело:

Олександр Павлюк

Сили оборони нещодавно ліквідували понад 7 тисяч російських загарбників. У техніці ворог завдяки нашим захисникам теж зазнав серйозних втрат.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів про втрати росіян за останній тиждень. Генерал-лейтенант зробив у своїх соцмережах допис та поділився інфографікою.

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Що відомо про втрати Росії

Павлюк заявив, що українські захисники знищили у період з 13 по 19 листопада 7020 російських окупантів. Також вони за цей тиждень знищили загалом 711 одиниць озброєння та військової техніки противника.

За тиждень Росія втратила:

  • 86 танків;
  • 94 бойових броньованих машин;
  • 185 артилерійських систем;
  • 17 РСЗВ;
  • 8 установок ППО;
  • 170 одиниць автотехніки;
  • 18 одиниць спецтехніки;
  • 123 БпЛА;
  • один літак.

За словами заступника міністра оборони, також цього тижня наші воїни знищили 3 російські ракети.

Тримаємо темп! Разом до Перемоги!
– написав генерал-лейтенант.

Масштаби втрат Росії / Інфографіка Олександра Павлюка

Останні новини про втрати загарбників

  • Нещодавно західні медіа заявили, що Росія від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну могла втратити від 300 000 до 400 000 особового складу. Ці цифри враховують не тільки вбитих, а й поранених.
  • Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун раніше повідомляв, що деякі російські штурмові загони зазнали таких великих втрат, що в них залишилося лише 10 – 15% окупантів від початкової кількості особового складу. Через це російські загарбники намагаються створити нові формування, що складатимуться з майбутніх смертників.
  • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що наші захисники під час операції на лівобережжі Херсонщини ліквідували 1 216 та поранили 2 217 окупантів. Також Сили оборони знищили 24 танки, 48 бойових броньованих машин, 89 артилерійських систем та мінометів і 135 одиниць автомобільної техніки росіян.

Автор: Петро Залива