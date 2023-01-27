100 тисяч не вразили: чому росіяни не реагують на великі втрати своєї армії в Україні

Росія зазнає шалених втрат у війні проти України. Однак населення країни-агресорки намагається не помічати кількість трун, які повертаються з фронту.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 січня в Україні загинули 124 710 російських окупантів.

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У Генштабі уточнили, що втрати ворога можуть бути значно більшими, оскільки через інтенсивність боїв складно вести точний підрахунок.

Росіяни закривають очі на втрати своєї армії

За словами Ступака, населення у Росії навіть не знає, скількох своїх співгромадян вони втратили в Україні.

Вся інформація щодо втрат, яка з'являється у росіян, – це від України. Але російське населення закриває на це очі. Мовляв, це все брехня та фейки. А Росія нібито втратила не більше 10 тисяч військових,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він припустив, що, можливо, масштаби втрат для росіян не настільки помітні ще й тому, що Росія – велика країна. Відтак, є ще багато землі, у якій можна ховати загиблих.

"Їх і 100 тисяч не вразили, і 150 тисяч не вразять", – зауважив Ступак.

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Конвеєр трун до Саратова

Втім, за словами експерта Українського інституту майбутнього, є події, коли до росіян починає приходити усвідомлення масштабів трагедії.

Зокрема, так сталося 31 грудня 2022 року, коли ЗСУ завдали удару по профтехучилищу в окупованій Макіївці на Донеччині. Там розміщувалися кількасот російських мобілізованих. Левова частка загиблих окупантів походили з Саратовської області Росії.

Коли всі ці трупи у пакетах конвеєром поїхали у Росію, тоді я побачив у російському сегменті інтернету, що до росіян почало щось доходити. Вони почали обурюватися,

– сказав Ступак.

Він додав, що похоронні процесії в Саратовській області не припинялися кілька днів поспіль.

"Це (інцидент у Макіївці – 24 Канал) на росіян вплинуло. Але бажання отримати "Ладу" переважає над загиблим сином або батьком", – сказав експерт Українського інституту майбутнього.

Втрати росіян на війні в Україні: коротко